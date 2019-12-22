الملك يهنئ زوكاري وجرايا بعد فوزهما في أمسية “الكلوري” لـ”الكيك بوكسينغ”

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى زكرياء زوكاري، بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينغ صنف وزن الريشة، في إطار بطولة “غلوري كوليزيون 2” التي احتضنتها مدينة أرنيم الهولندية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للبطل العالمي زكرياء زوكاري عن تهانئ جلالته الحارة على هذا الإنجاز الرياضي الباهر.

وعبر الملك عن إشادته بما أبان عنه زوكاري من روح تنافسية عالية أهلته للفوز بكل جدارة واستحقاق بهذه البطولة، مما سيشكل أقوى حافز له لتحقيق المزيد من الألقاب العالمية، ورفع راية وطنه المغرب عاليا.

ومما جاء في برقية الملك “وإذ نجدد لك تهانئنا، لندعو الله تعالى لك بمزيد التألق والنجاح في مشوارك الرياضي المتميز، مشمولا بسابغ عطفنا ورضانا”.

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كما بعث الملك أيضا، برقية تهنئة إلى محمد جرايا، بمناسبة فوزه في رياضة الكيك بوكسينغ صنف وزن الخفيف، في إطارنفس التظاهرة.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للبطل العالمي محمد جرايا عن أحر تهانئه على ذلك الإنجاز الرياضي الكبير.

وأشاد الملك محمد السادس بما أبان عنه محمد جرايا من روح تنافسية عالية أهلته للتتويج عن جدارة واستحقاق في هذه البطولة، مما سيكون خير محفز له لمواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من الألقاب، ورفع راية وطنه المغرب عاليا.