وكالات الزواج المختلط بين عرب ومغربيات تعرف ارتفاعا وتستنفر المصالح القضائية

وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعوة لرؤساء المحاكم، من أجل إجراء أبحاث في وكالات زواج مختلط بين مغربيات وأجانب.

وقال الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في دوريته التي وجهها لرؤساء المحاكم خلال الأسبوع الجاري، إن بعض الدوائر الحكومة أخبرته أن مصالحها المكلفة بالمصادقة على الوثائق، تعرف ارتفاعات متزايدا في طلبات التصديق على وكالات تخص الزواج المختلط بين مغربيات وأجانب صادر عن بعض أقسام الأسرة بالمملكة، أطرافها مغربيات وأجانب من دول عربية.

وطلب فارس من رؤساء المحاكم المغربية، الحرص الشديد على تحري اليقظة والحيطة، عند إصدار وكالات زواج يلفها الغموض، داعيا إياهم إلى العمل على إجراء الأبحاث الضرورية في كل وكالة قد تجهل الأسباب الكامنة وراءها، وإصدار توجيهات تقيقة وصارمة إلى كل المصالح المتدخلة في تحرير أو توثيق الوكالات المذكورة، وحثها على اتخاذ الحيطة والضرورية عن كل حالة يلفها الشك.

ووصف فترس الموضوع بالحساس، داعيا رؤساء المحاكم للسهر على تنفيذ مضمون دوريته، بكل حزم وجدية، وإبلاغ رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ومطالبتهم بتنفيذ مضامينها.