اليوم.. 'صوت الملاعب' يسلط الضوء على اخر مستجدات ملاعب بغداد

رياضة 2019-12-22 | 19:57 615 مشاهدة يسلط برنامج "صوت الملاعب"، في حلقته مساء اليوم، الضوء على اخر اخبار ملاعب العاصمة بغداد. وسيكون ضيف الحلقة مدير شركة ارتان كلوبال التركية المنفذة للمشروع فلاح منفي، الذي سيكشف اخر مستجدات العمل في ملعبي الحبيبية "الشهداء" والزوراء. صوت الملاعب، برنامج من تقديم الاعلامي طه ابو رغيف، يعرض من الاحد الى الاربعاء في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة السومرية.



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