أفاد مصدر أمني، الأحد، بقطع طريق رئيسي في الناصرية بالإطارات المشتعلة من قبل متظاهرين غاضبين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين غاضبين اقدموا مساء اليوم، بقطع طريق رئيسي في مدينة الناصرية بالإطارات المشتعلة".
وأقدم متظاهرون غاضبون في محافظات بغداد وكربلاء والبصرة، مساء اليوم الاحد، على حرق مجموعة من الاطارات وقعط عدد من الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر بحرق الاطارات.. متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.