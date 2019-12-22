بحرق الاطارات.. متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين غاضبين اقدموا مساء اليوم، بقطع طريق رئيسي في مدينة الناصرية بالإطارات المشتعلة".

وأقدم متظاهرون غاضبون في محافظات بغداد وكربلاء والبصرة، مساء اليوم الاحد، على حرق مجموعة من الاطارات وقعط عدد من الطرق.