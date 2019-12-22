صدام متكرر بين يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي يوفنتوس ولاتسيو في مواجهة تاريخية مساء الأحد على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض" في إطار النسخة رقم 32 من كأس السوبر الإيطالي.
ويلتقي الفريقان للمرة الخامسة لتكون المواجهة الأكثر تكرارا في تاريخ البطولة.
ولعب يوفنتوس أمام لاتسيو في السوبر بـ4 مناسبات من قبل وحسم كل منهما مواجهتين لصالحه.
وفاز لاتسيو في آخر مواجهة جمعت الفريقين بنتيجة 3-2 عام 2017 ليحصد اللقب.
ويخوض يوفنتوس اللقاء بصفته بطلا للدوري الإيطالي الموسم الماضي، بينما يشارك لاتسيو بعد فوزه بكأس إيطاليا.
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