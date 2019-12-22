مليشيا "الردع" تنسحب أمام الجيش الليبي في طرابلس

انسحبت قوات ميليشيا "الردع الخاصة" التابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية من مواقعها في العاصمة الليبية طرابلس.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ"العين الإخبارية" عن أن عبد الرؤوف كارة، قائد ميليشيا" الردع الخاص" أصدر أوامر بانسحاب جميع عناصره من محاور طرابلس، لعدم قدرتهم علي صد هجمات الجيش الوطني الليبي.

وأضافت المصادر أن "كارة" كان ينتظر الدعم من باقي مليشيات حكومة الوفاق لكنها تأخرت.

على صعيد متصل اجتمع أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية مع قيادات ميلشيا الردع داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، وذلك لإقناعهم بالعدول عن هذا قرار الانسحاب ووعدهم بإرسال قوات من مصراته لدعم محاورهم ليبيا.





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وتسيطر على العاصمة الليبية طرابلس 9 مليشيات إرهابية تدعمها قطر وتركيا، من أجل السيطرة على ثروات ومقدرات الشعب الليبي، ونشر الفوضى في البلاد، من بينهم "ميلشيا الردع الخاصة والتي يقودها الإرهابي عبد الرؤوف كارة الشهير بـ"الشيخ الملازم" وتتمركز في مجمع معيتيقة شمالي شرقية طرابلس، ولها نفوذ على المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس.

وتعد مليشيا "قوة الردع الخاصة" الأكثر تسليحا وعددا، ويبلغ عددها ما يقرب من 5 آلاف إرهابي غالبيتهم من الشباب، كما تمتلك أسلحة ثقيلة ومتوسطة ضخمة بالمخالفة للقانون الليبي حصلت عليها من قطر وتركيا.

وتورطت تلك المليشيا في عمليات الاتجار بالبشر والعمل مع عصابات الجريمة في تهريب السلاح والمخدرات إلى داخل ليبيا.





وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية على جميع محاور طرابلس، كما استهدف سلاح الجو الليبي تمركزات الميليشيات في عدد من مدن المنطقة الغربية بحوالي 50 غارة جوية.

كما قصف سلاح الجو الليبي مواقع للميليشيات بمدينة مسلاتة، واندلعت اشتباكات بين الجيش وميليشيات الوفاق وسط المدينة، بعد تقدم الجيش خلال مطاردته الميليشيات التي هاجمت مدينة ترهونة مساء الخميس الماضي.

وأكد الجيش الليبي أنه لا تمديد للمهلة الممنوحة للمليشيات في مصراتة، والتي تنتهي ليل اليوم الأحد، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى البحر المتوسط.