المعارض الكرواتي مالينوفيتش يفوز في الجولة الأولى بانتخابات الرئاسة وفق مؤشرات أولية

فاز رئيس الوزراء الكرواتي السابق زوران ميلانوفيتش، الأحد، في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وفق النتائج الأولية للجنة الانتخابات الحكومية.

بعد فرز 29٪ من الأصوات، حصل ميلانوفيتش على 32٪ من الأصوات قبل الرئيسة المنتهية ولايتها كوليندا جرابار كيتاروفيتش بنسبة 28٪.

كما حصل المرشح المستقل ميروسلاف سكورو، وهو مغني شعبي يتمتع بالناخبين المحافظين على النزعة القومية، على المرتبة الثالثة بنسبة 21.8%.

ووفق قانون الانتخابات الكرواتي سيذهب المرشحان الأولان من بين 11 مرشحًا إلى جولة الإعادة في 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

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وتنافس في الانتخابات 11 مرشحا أبرزهم الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا جرابار كيتاروفيتش ورئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش (يسار)، والمغني الشعبوي ميروسلاف سكورو(يمين).

وأدلى الناخبون في كرواتيا بأصواتهم، الأحد، وجري التصويت من الساعة السادسة إلى الساعة 18,00 بتوقيت جرينتش، في انتخابات شهدت منافسة حادة.

ويبلغ عدد الناخبين الكروات 3,8 مليون شخص، يعيش 170 ألفا منهم في الخارج خصوصا في البوسنة.

وكانت رئيسة كرواتيا (51 عاما) تولت منصبها في 2015، مدعومة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي (يمين الوسط)، الذي يهيمن على الحياة السياسية منذ استقلال البلاد في 1991.