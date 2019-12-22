النشرة: الحراك الشعبي في صيدا ينظم معرضا لمساعدة الفقراء والمحتاجين

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "تنظيم ​الحراك الشعبي​ عند تقاطع ايليا معرضا تحت شعار "العيد بألف عيد" لبيع الملابس والأحذية وغيرها من المقتنيات والمواد العينية التي تم التبرع بها، وذلك في اطار حملات التكافل والتضامن التي تشهدها المدينة شعورا من ابنائها مع باقي الأسر المحتاجة".

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