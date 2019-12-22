المشنوق: تكليف دياب جرى على قاعدة تفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر

أكد النائب نهاد المشنوق ان "الظروف الآن في الساحة اللبنانية لا تسمح بنبش الخلافات القديمة بين القوى"، موضحاً انه "لا احد يستطيع ان يتجاوز القدرة الشعبية الحالية، ومن اراد ان يجرب فهو بالطبع لا يعلم قدرة الناس على الرد، فلا احد يتسطيع تجاوز قوة الحراك"، منوهاً بأنه "لقائد الجيش السمعة الجيدة، والامر عينه لمدير عام قوى الامن الداخلي وهم يقومون بعملهم ولن يتورطوا بالقسوة المفرطة او الانحياز لجهة معينة".
وفي حديث تلفزيوني، اشار المشنوق الى ان "طريق تكليف حسان دياب هي التي اوصلت الوضع في لبنان الى هنا، والتكليف جرى على قاعدة تفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر"، مشدداً على ان "الشارع سيزداد غضباً أكثر، لأنه سيشعر ان فريق معين يقوم بتجاوز رغاباته وتواجهاته، ولا بد من اخذ رأي الشارع السني بعين الاعتبار، وقبل تكليف دياب كان هناك بوادر فتنة ولكنها ضبطت بالامن والسياسة".
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