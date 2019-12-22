رفع مجسم لقبضة الثورة عند مستديرة زحلة الرئيسية

رفع "حراك زحلة" مجسما لـ"قبضة ​الثورة​"، عند مستديرة زحلة الرئيسية، باحتفال شعبي شاركت فيه حشود من أهالي ​سعدنايل​ و​تعلبايا​ و​المرج​ و​برالياس​ و​جديتا​ وبلدات الجوار وأضيء المجسم على وقع الأغاني الوطنية وموسيقى ​عيد الميلاد​.

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