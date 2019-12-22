رفع مجسم لقبضة الثورة عند مستديرة زحلة الرئيسية

رفع "حراك زحلة" مجسما لـ"قبضة الثورة"، عند مستديرة زحلة الرئيسية، باحتفال شعبي شاركت فيه حشود من أهالي سعدنايل وتعلبايا والمرج وبرالياس وجديتا وبلدات الجوار وأضيء المجسم على وقع الأغاني الوطنية وموسيقى عيد الميلاد.
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