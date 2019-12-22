اردوغان: تركيا لايمكنها أن تتحمل موجة جديدة من النزوح السوري

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، الى ان "​تركيا​ تقوم بكل ما بوسعها لوقف الهجمات في إدلب"، مشيراً الى ان "80 ألف سوري نزحوا من إدلب بسبب التصعيد الأخير وتركيا لا يمكنها أن تتحمل موجة نزوح جديدة"، لافتاً الى انه "هناك من يؤجج النزاعات في ​العالم الإسلامي​ من ​اليمن​ إلى ​ليبيا​".

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