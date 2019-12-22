وفد تركي يتوجه غدا لموسكو لمناقشة الملف السوري تزامنا مع زيارة للمعلم

أفاجت قناة "العربية" بأن "وفدا ​تركيا​ سيتوجه غدا إلى ​موسكو​ لمناقشة الملف السوري تزامنا مع زيارة لوزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​".

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