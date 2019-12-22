لفت وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​ إلى أنه "في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد سعت ​وزارة الزراعة​ الى المساهمة في توفير ​الأمن​ الغذائي على مستوى كل الأراضي اللبنانية من خلال توزيع ​القمح​ الطري مجاناً على حوالي ألف مزارع ما يجعله شريكا في تحقيق شيء من الأمن الغذائي و لو في حدود أسرته وتعمل مصلحة الأبحاث على زيادة إنتاج القمح الطري خلال العام المقبل ما يقارب 3000 طن من البذار عملاً بقرار ​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس: وزعنا القمح الطري مجاناً على حوالي ألف مزارع على مستوى كل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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