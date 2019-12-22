LBC: الاشتباه بعبوة امام السفارة الاميركية تبين لاحقا انها خالية من أي مواد متفجرة

أفادت قناة الـ"LBC" بأن "عناصر ​الجيش اللبناني​ ضربت طوقًا حول ​السفارة الاميركية​ وقطعت كل الطرقات التي تؤدي اليها، بعد الاشتباه بوجود عبوة امام السفارة تبين لاحقا انها خالية من أي مواد متفجرة"، موضحةً أنه "في التفاصيل، اشتبه عناصر الجيش بشخص كان متواجداً أمام السفارة، فارتبك الأخير وترك العبوة وحاول الهروب وتبين انه من التابعية المصرية عندما تم القاء القبض عليه في وقت لاحق".

من جهتها، أوضح المكتب الاعلامي في السفارة الاميركية "أننا عالجنا حادثة أمنية بسيطة بالتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية".