شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد:التعديل الوزارى ضرورة لتحسين القطاعات وفى مقدمتها الصناعة والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن التعديل الوزاري الجديد الذي تم اليوم كان ضروريا لتحسين مستوى الكثير من القطاعات خاصة قطاع الصناعة والتجارة.

وأضاف قوطة، في بيان، اليوم الأحد، أن تعيين الدكتورة نيفين جامع، وزيرة للتجارة والصناعة اختيارموفق وذلك بسبب خبرتها في هذا المجال حيث تقلدت مجموعة من المناصب الاقتصادية والتي كان آخرها رئيس جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة، أن الوزيرة الجديدة ينتظرها العديد من الملفات الهامة والتي تحتاج الي خطط عاجلة واهتمام متزايد وعلى رأسها المصانع المتوقفة وسبل دعم قطاع الصناعة والتجارة.

واكد المهندس حمدي قوطة، أن تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الصناعة المحليين والدوليين أمر مهم جدا لمواصلة عمليات التعافي التي بدأت في هذا القطاع، مطالبا الوزيرة الجديدة ببذل مزيد من الجهود في هذا الإطار.

كما طالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، وزيرة التجارة والصناعة الجديدة، بالاستماع الي مطالب رجال الصناعة والعمل علي حل مشكلاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وأن تولي أهمية خاصة لصغار المصنعين.