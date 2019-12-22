أكد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن فريقه يستحق الفوز بمباراة “الديربي” على حساب غريمه الوداد الرياضي اليوم الأحد.
وقال السلامي في الندوة الصحافية التي تلت اللقاء: “حاولنا اللعب على إصابات لاعبي الوداد، ودكة بدلائه، ونجحنا في استغلال ذلك على نحو جيد”.
وتابع مدرب الفريق الأخضر: “أشكر اللاعبين على المباراة الكبيرة التي قدموها، وأهدي فوزنا المستحق لجماهيرنا العريضة، التي نتمنى مواصلة النتائج الإيجابية من أجل إسعادها”.
وانتهت المباراة بفوز الرجاء بهدف دون رد، أحرزه البديل حميد أحداد قبل 9 دقائق على نهاية زمن اللقاء الأصلي، مهديا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع النسور الخضر رصيدهم إلى النقطة 17 في المركز الرابع، بينما تجمدت نقاط الوداد عند 19 نقطة في الرتبة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر أكد استحقاق فريقه الفوز.. السلامي: نجحنا في استغلال إصابات لاعبي الوداد – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.