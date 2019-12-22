أكد استحقاق فريقه الفوز.. السلامي: نجحنا في استغلال إصابات لاعبي الوداد – فيديو

أكد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن فريقه يستحق الفوز بمباراة “الديربي” على حساب غريمه الوداد الرياضي اليوم الأحد.

وقال السلامي في الندوة الصحافية التي تلت اللقاء: “حاولنا اللعب على إصابات لاعبي الوداد، ودكة بدلائه، ونجحنا في استغلال ذلك على نحو جيد”.

وتابع مدرب الفريق الأخضر: “أشكر اللاعبين على المباراة الكبيرة التي قدموها، وأهدي فوزنا المستحق لجماهيرنا العريضة، التي نتمنى مواصلة النتائج الإيجابية من أجل إسعادها”.

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وانتهت المباراة بفوز الرجاء بهدف دون رد، أحرزه البديل حميد أحداد قبل 9 دقائق على نهاية زمن اللقاء الأصلي، مهديا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع النسور الخضر رصيدهم إلى النقطة 17 في المركز الرابع، بينما تجمدت نقاط الوداد عند 19 نقطة في الرتبة الثانية.