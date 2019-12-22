القضاء في آسفي يُوزع 85 سنة سجنًا في حق 12 متهمًا بقضية هتك عرض قاصر

أصدرت هيأة الحكم بمحكمة الإستئناف في مدينة آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، حكما يصل إلى 85 سنة سجنا نافذة وغرامات مالية تصل إلى 200.000 ألفَ درهما في حق 12 متهمًا بينهم 3 نساء في قضية تعود لعام 2018 تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها باستخدام العنف.

وفي تفاصيل الموضوع كانت الفتاة اختفت من منزل أسرتها بمدينة مراكش، وبعد بحث طويل من طرف أسرتها تبينَ أنّها تتواجد بمدينة آسفي، ولاحقًا بعد عودتها لمنزل العائلة كشفت الفتاة لذويها أنّها تعرضت لهتك عرضها باستخدام العنف والتغرير بها من طرف مجموعة من الأشخاص.

وقضت محكمة الإستنئاف بآسفي بالحكم على 05 متهمين بينهم ثلاثة نساء بعشرة سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 200.000 ألف درهما حيث تُوبع هؤلاء بجناية الإتجار في البشر، وثلاثة شبان آخرين توبعوا بجناية الإتجار بالبشر وهتك عرض الفتاة وحكموا بـ10 سنوات سجنا وغرامة 200.000 ألفَ درهما.

وقضت هيأة الحكم ذاتها، بسنة سجنا نافذة في حق 03 شبان آخارين بتهمة هتك العرض دونَ عنف، وغرامة 100.00 ألف درهمًا، وقضت أيضًا بحكم غيابي في حق شاب واحد بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000 ألف درهما.