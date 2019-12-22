بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في المونديال.. الاتحاد المصري يهنئ صلاح

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب محمد صلاح، بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في كأس العالم لأندية قطر 2019.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة تهنئ فيها نجم “الريدز”.

وجاء في التدوينة ما يلي:

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“تهانينا لمحمد صلاح بفوزه بأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، ولقب كأس العالم”.

وأحرز نجم ليفربول جائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في النسخة الـ16 من كأس العالم للأندية، التي اختتمت، أمس السبت، في قطر.

وتوج نادي ليفربول الممارس بالدوري الإنجليزي، أمس، بلقب بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019، من قلب العاصمة القطرية “الدوحة”، بعد تغلبه على نادي فلامنغو البرازيلي بهدف وحيد.