عائشة مجيب – صحفية متدربة
سحق أياكس أمستردام الهولندي ضيفيه أدو دن هاغ بستة أهداف مقابل هدف يتيم، لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي.
وافتتح اللاعب المغربي حكيم زياش مهرجان الأهداف بالدقيقة15، ليضيف فان دي بيك الهدف الثاني في الدقيقة23، بعد تمريرة رائعة من زياش، كما وقع إيكيلنكامب الهدف الثالث في 37، وقام غرافنبيرش بتسجيل الهدف الرابع أسدل به ستار الشوط الأول.
وبعد مرور ثلاثة دقائق من الشوط الثاني، رفع دوسان تاديتش الغلة إلى خمسة أهداف، ثم أضاف لاسينا تراوري الهدف الأخير و السادس في الدقيقة 63.
وفي الوقت البدل الضائع (الدقيقة90+2)، وقع الضيف الهدف الوحيد من طرف اللاعب غوسنس.
وبهذا الفوز عزز فريق أياكس أمستردام مركز في الصدارة، و رفع رصيده ل44 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر زياش يواصل استعراضه مع أجاكس وقوده للفوز بسداسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.