زياش يواصل استعراضه مع أجاكس وقوده للفوز بسداسية

عائشة مجيب – صحفية متدربة

سحق أياكس أمستردام الهولندي ضيفيه أدو دن هاغ بستة أهداف مقابل هدف يتيم، لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي.

وافتتح اللاعب المغربي حكيم زياش مهرجان الأهداف بالدقيقة15، ليضيف فان دي بيك الهدف الثاني في الدقيقة23، بعد تمريرة رائعة من زياش، كما وقع إيكيلنكامب الهدف الثالث في 37، وقام غرافنبيرش بتسجيل الهدف الرابع أسدل به ستار الشوط الأول.

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وبعد مرور ثلاثة دقائق من الشوط الثاني، رفع دوسان تاديتش الغلة إلى خمسة أهداف، ثم أضاف لاسينا تراوري الهدف الأخير و السادس في الدقيقة 63.

وفي الوقت البدل الضائع (الدقيقة90+2)، وقع الضيف الهدف الوحيد من طرف اللاعب غوسنس.

وبهذا الفوز عزز فريق أياكس أمستردام مركز في الصدارة، و رفع رصيده ل44 نقاط.