إصابة 4 شبّان في شجار بكفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 4 شبّان، في شجار نشبَ مساء اليوم الأحد، في بلدة كفر كنا، وُصِفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة.
وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمُصابين الأربعة، ونقلهُم إلى مستشفييْن لاستكمال تلقي العلاج.
وجاء في التفاصيل أن الشابين الذين تعرضا لإصابتين متوسطتين، نُقِلا إلى مستشفى "بوريا" في حيفا، فيما تم نقل الشابين الآخريْن، للمستشفى الإيطالي في الناصرة.
وعُلِم أن الشابين الذين تعرضا لإصابتين متوسطتين، يبلغان الـ25 من عمريهما، فيما لم تُعرَف أية تفاصيل تتعلق بالمصابيْن الآخريْن.
وشهد المجتمع العربي، مؤخرًا، حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة، على شكل تظاهرات في مختلف البلدات العربيّة، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسة في البلاد.
وتجاوز عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 89 قتيلا، بينهم 11 امرأة، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018 الماضي.
وتتواصل معاناة المواطنين العرب في البلاد بسبب انعدام الأمن والأمان وازدياد أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتواطأ الشرطة فيه في محاربة العنف والجريمة وجمع السلاح، وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، وساهم تواطؤ الشرطة في أن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار بالبلدات العربية.
وعلى الرغم مما جاء في تقرير خاص أصدره مراقب الدولة الإسرائيلي في شهر آب/ أغسطس العام الماضي، من أن أجهزة الأمن وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الكبير على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي، ازدادت جرائم القتل وأعمال العنف بشكل مقلق وخطير للغاية.
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