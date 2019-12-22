مصرع 4 أشخاص بحادث طرق قرب مطار اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 4 أشخاص مصارعهم فيما أصيب 11 آخرين بجروح متفاوتة، في حادث طرق ذاتي وقع على شارع رقم 40 قرب مطار اللد (بن غوريون)، مساء اليوم، الأحد.

وفي التفاصيل علم أن حافلة ركاب رقم 947 المتوجهة من مدينة القدس لمدينة حيفا، اصطدمت بمحطة باصات إسمنتية على شارع رقم 40 قرب مفرق "بيدك" قرب مطار اللد (بن غوريون).

وأفادت المصادر الصحافية بأن الحافلة انحرفت عن المسار وهي تسير بسرعة فائقة، ما أسفر عن اصطدامها بمحطة ركاب عمومية قرب مطار اللد، ما أدى إلى تحطيم الحافلة بالكامل وإصابة 15 شخصًا كانوا على متنها.

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وأفادت "نجمة داوود الحمراء"، بأن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة، وصفت حالة ثلاث منها بالحرجة فاقدة للوعي، فيما قدمت العلاج لإصابتين خطيرتين، بالإضافة إلى 10 إصابات بجروح طفيفة.

ولفتت الطواقم إلى أنها نقلت 11 إصابة إلى المستشفيات القريبة لاستكمال العلاج، وأضحت أنها نقلت امرأة في الستينات من عمرها وتعاني من جروح خطيرة في الرأس، وشابة تبلغ من العمر 18 عاما، تعاني من جروح خطيرة في الأطراف إلى مستشفى "شيبا" في تل هاشومير.

وأضافت الطواقم أنها نقلت 9 إصابات طفيفة إلى مستشفى "أساف هروفيه" قرب الرملة ومستشفى "هشارون" بمدينة بيتح تيكفا.

وأعلنت الطواقم الطبية مصرع 4 أشخاص متأثرين بجراحهم الخطيرة من جراء الحادث، بعد فشل عمليات الإنعاش الميدانية التي قدمتها للمصابين.