- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف "البناء" يقدم مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
تحالف البناء
قدم تحالف البناء للرئيس العراقي رسميا قصي السهيل مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقدم تحالف البناء، الذي أعلن أمس أنه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، رسميًا للرئيس العراقي، برهم صالح، مرشحه قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة الجديدة.
وكتب تحالف البناء إلى الرئيس العراقي، اليوم الأحد "فخامة رئيس جمهورية العراق المحترم، نحن الموقعون أدناه رؤساء الكتل البرلمانية التنفيذية في تحالف البناء، نعرف لكم الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل، مرشحًا لرئاسة الوزراء، نرجو منكم إصدار أمر التكليف وفق المادة 76 – أولًا في الدستور، ليباشر عمله في تشكيل حكومته القادمة".
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، أكد الرئيس العراقي برهم صالح استلام الوثيقة من تحالف البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف "البناء" يقدم مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.