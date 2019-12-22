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شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مصري يكشف تفاصيل الإفراج عن سامي عنان والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
سامي عنان
أعلن عضو مجلس النواب المصري “مصطفى البكري”، الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ووصوله إلى منزله بعد نحو عامين من اعتقاله.
وغرد مصطفى بكري عبر حسابه على تويتر: "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله. لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله".
وقضت محكمة الجنايات العسكرية المصرية، بسجن عنان لمدة أربع سنوات بتهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.
وأعلنت محكمة الجنح العسكرية حبسه ست سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام عشر سنوات.
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