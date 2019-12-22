اخبار العالم

إصابة 13 بالرصاص في حفل بشيكاغو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 بالرصاص في حفل بشيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة إن 13 شخصا أُصيبوا بجراح في إطلاق رصاص أثناء حفل بمنزل في شيكاغو، موضحة أنها حددت هوية شخصين مطلوبين للتحقيق.

وأفاد بيان للشرطة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 16 و48 عاما، وأن 12 منهم نقلوا لمستشفيات محلية صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وأضاف البيان أن أحد الضحايا (21 عاما) أُصيب بجراح خطيرة عقب إصابته بطلق ناري أسفل الظهر.

وقال بيان الشرطة، إن أحد الشخصين المطلوبين للتحقيق، وهو شاب عمره 25 عاما، مُصاب أيضا بالرصاص. ولم تذكر الشرطة المزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 13 بالرصاص في حفل بشيكاغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا