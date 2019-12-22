شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 بالرصاص في حفل بشيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة إن 13 شخصا أُصيبوا بجراح في إطلاق رصاص أثناء حفل بمنزل في شيكاغو، موضحة أنها حددت هوية شخصين مطلوبين للتحقيق.

وأفاد بيان للشرطة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 16 و48 عاما، وأن 12 منهم نقلوا لمستشفيات محلية صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وأضاف البيان أن أحد الضحايا (21 عاما) أُصيب بجراح خطيرة عقب إصابته بطلق ناري أسفل الظهر.

وقال بيان الشرطة، إن أحد الشخصين المطلوبين للتحقيق، وهو شاب عمره 25 عاما، مُصاب أيضا بالرصاص. ولم تذكر الشرطة المزيد من التفاصيل.