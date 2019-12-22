شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. طيران التحالف يدمر مخبأ ويقتل ارهابيين بداخله والان نبدء بالتفاصيل

دمر طيران التحالف الدولي اليوم بضربة جوية مخبأ بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد, مما أدى إلى تدميره ومقتل جميع الإرهابيين المختبئين فيه. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الضربة الجوية التي استهدفت المخبأ الواقع قرب منطقة نهر الوند التابعة لمحافظة ديالى استندت إلى معلومات دقيقة.

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