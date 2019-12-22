وزير الري السوداني: يوجد خلافات بشأن سد النهضة سنناقشها بأديس أبابا

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، أنه يوجد تقارب بشأن سد النهضة، مشيرا إلى بعض الخلافات التي ستتم مناقشتها في اجتماع أديس أبابا المقرر عقده يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال عباس: "إن الاجتماع الوزاري الثلاثي في الخرطوم شهد تقاربا كبيرا في مسألة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وسينتقل الأطراف إلى جولة محادثات مماثلة في أديس أبابا لحسم بعض الخلافات في وجهات النظر.

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وأشار عباس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الاجتماع شهد تقديم مقترحات جديدة من الدول الثلاث بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، وتخلله كثير من المعلومات الفنية القيمة والإيجابية التي دفعت لمزيد من التقارب.

وأوضح أنه تم تعريف الجفاف، والجفاف المستمر وتم الاتفاق على أن تأخذ كل دولة المواقف الجديدة لدراستها على حدة، ومن ثم تأتي الأطراف الثلاث لمناقشتها في اجتماع أديس أبابا خلال يومي 2 و3 من يناير/كانون الثاني المقبل، والذي أعرب عن أمله أن يكون حاسماً.

واختتمت، الأحد، في العاصمة السودانية، اجتماعات وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مباحثات سد النهضة لبحث قواعد ملء وتشغيل السد الذي يعد مصدر الخلاف.

وسبق جولة الخرطوم اجتماع بالقاهرة في الفترة خلال يوم ٢ و٣ ديسمبر/كانون الأول الجاري، وآخر تقييمي للمحادثات الماضية في واشنطن، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.