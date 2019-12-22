صحيفة تركية: نظام أردوغان كـ"البطة العرجاء" وفقد ثقة الشارع

قال معارض تركي، الأحد، إن "النظام الحاكم في تركيا يشبه حاليًا البطة العرجاء التي لا تعرف ما تفعل، في ظل تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وأوضح قوراي آيدين، نائب العاصمة أنقرة عن حزب "الخير" المعارض في تصريحات له، أن نظام أردوغان فقد الثقة في نفسه، وخسر ثقة الشارع بعد الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، والتي خسر فيها معظم البلديات الكبرى، بسبب سواء أدائه على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، عن آيدين أنه من أبرز إخفاقات هذا النظام بكل رموزه ما تعيشه الدولة التركية حاليًا من أوضاع اقتصادية متردية، وتداعياتها من ارتفاع لمعدلات البطالة، والتضخم، حيث أصبح في كل بيت 3 عاطلين.

وتابع "تركيا شهدت في العام الجاري مليون عاطل جديد عن العمل، وزيادات متتالية على أسعار الشاي، والسكر، والغاز الطبيعي".

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وأشار إلى أنه مقابل هذا يقول صهر أردوغان، وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، إن اقتصادنًا يسير في الاتجاه الصحيح! رغم أن كل الدلائل تقول عكس ذلك.

واعتبر نائب أنقرة عن حزب "الخير" أن "وزير الخزانة يستخف رسميًا بعقول المواطنين بمثل هذه التصريحات التي لا تمت للحقيقة بصلة، ولا يوجد مؤشر واحد على صدقها".

وتشهد تركيا أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، إذ وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.