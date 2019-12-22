ظريف: العقوبات الأمريكية على إيران "إدمان طائش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الأحد إن العقوبات الأمريكية على إيران "إدمان طائش".



وأضاف ظريف "منهج الولايات المتحدة في العقوبات ينم عن إدمان مرضي وطائش... وهي حالة لا تضع قيودا أو حدا لما قد تفعله الولايات المتحدة أو لا تقدم عليه".

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وتابع قائلا "هذا السلوك الإدماني يؤثر على الأصدقاء مثلما يؤثر على الأعداء إلا إذا جرى التصدي له بصورة جماعية".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 مما أصاب اقتصاد إيران بالشلل.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج بعد أن أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية بعد وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا الرئيس الإيراني في أيلول/سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشكيل تحالف جديد يسمي تحالف "الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.