عاجل.. الجيش السوري يسيطر على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365

أفاد مصدر ميداني في نبأ عاجل لـ"سبوتنيك" بأن الجيش السوري سيطر على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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وفرض الجيش السوري اليوم الأحد سيطرته على بلدة استراتيجية بريف إدلب تمثل دفاعا حيويا لمسلحي جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا).

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري سيطر على بلدة التح الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي الشرقي"، موضحا أن القرية هي "أحد أهم معاقل مسلحي جبهة النصرة في ريف إدلب".

وتابع المصدر أن بلدة التح "هي خط دفاع أول لمسلحي جبهة النصرة في معرة النعمان إلى جانب جرجناز وحيش".