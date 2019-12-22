مقتل 4 شرطيين وإرهابي في هجوم مسلح بشمال العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365

ذكر مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، أن 4 من أفراد شرطة حماية المنشآت النفطية قتلوا في هجوم نسبته السلطات لتنظيم داعش الإرهابي، بينما أردت قوات الأمن أحد الإرهابيين قتيلاً.



وذكر الرائد عصام محمد من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين اليوم الأحد، أن مجموعة من مسلحي داعش هاجموا في وقت متأخر من الليلة الماضية مواقع قوات شرطة حماية المنشآت النفطية المكلفة بحماية أنبوب النفط الذي يمر بمنطقة السحل، الواقعة على مسافة كلم شمال مدينة بيجي وعلى بعد 40 كلم شمال مدينة تكريت، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن اشتباكات دارت بين الجانبين.

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وأضاف، أن الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة أسفر عن مقتل 4 من أفراد الشرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة ملازم اول بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية تمكنت خلال الاشتباكات من قتل أحد المسحلين والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، بينما فر بقية المهاجمين إلى المناطق الصحراوية القريبة مستغلين الظلام ووجود ضباب كثيف في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بدأت صباح اليوم الأحد، عملية تفتيش لتعقب المسلحين.

وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، عن تحرير جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، فإن العديد من مدن البلاد ما زالت تشهد بين الحين والآخر هجمات وتفجيرات لوجود خلايا تابعة للتنظيم ما زالت تنشط فيها.