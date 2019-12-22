الحضرمي: اتفاق الرياض طريقنا لاستعادة الدولة اليمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن اتفاق الرياض لم يأت لتغذية مشاريع تشطيرية.
وأفاد الحضرمي، في تصريح على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن»اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها»، وتابع «اتفاق الرياض أتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، لمواجهة الحوثي، ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية»، وأكد الحضرمي أن اتفاق الرياض ليس منصة عبور، بل هو خطوة مهمة لاستعادة الدولة اليمنية.
يأتي هذا التصريح ردا على تصريحات سابقة لقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن المجلس «مصر على استعادة دولة الجنوب والانفصال عن الشمال».
واتفق الطرفان بموجب اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيرا.
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