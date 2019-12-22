آلاف العراقيين يعودون للشوارع.. والمدارس تغلق أبوابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

تظاهر آلاف العراقيين أمس في شوارع بغداد وتسع محافظات للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال شهود عيان إن آلافا من طلبة الجامعات والمراحل الدراسية وممثلين عن الاتحادات والمنظمات الجماهريية خرجوا صباحا في مظاهرات طافت الشوارع باتجاه ساحة التحرير والسنك في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء والنجف وواسط والديوانية وميسان حاملين أعلام العراق، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإسراع بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا بشعارات طالبت الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية.

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وأشار الشهود إلى أن عددا كبيرا من الدوائر الحكومية أعلنت إضرابها وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية وإغلاق الجسور وإحراق الإطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية.

واكتظت ساحات التظاهر والاعتصامات أمس بالمتظاهرين بانتظار إعلان الرئيس العراقي برهم صالح اسم المرشح لتشكيل الحكومة من بين العشرات من الأسماء المرشحة للمنصب.

ورفعت يافطة كبيرة في ساحات التظاهر كتبت عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب وكتب عليها كلمة «لا» و»نرفضهم»، في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس مقتل أربعة شرطيين ومسلح إثر اشتباك مسلح بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، فيما أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة شرطة نينوى أمس باغتيال إمام وخطيب جامع الهدى في إحدى نواحي جنوب الموصل.