حملة حوثية لتجنيد طالبات المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتنفيذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس، ضمن أعمالها الإرهابية المتصاعدة بما تبقى من مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)»إن هذه الخطوة تهدف إلى إلحاقهن بتشكيلاتها المسلحة (الزينبيات) واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية».

وأضاف «الخطوة تندرج ضمن محاولات الميليشيات الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية». ودعا الإرياني المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء وكافة الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات الإجرامية وكافة أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية».

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من جهتها، حذرت الحكومة من مساعي ميليشيات الحوثي الانقلابية؛ لتنفيذ أكبر عملية نهب منظم لمدخرات المواطنين بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء «أن ميليشيات الحوثي عمدت على دفع المواطنين لتسليمها أوراقهم المالية مقابل نقد الكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي، بهدف الإثراء غير المشروع وتمويل المجهود الحربي، وتدمير الاقتصاد، واستهداف العملة الوطنية».

وجدد وزير الإعلام تحذيراته من نهب رأس المال الوطني، وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ، وأوضح أن قيام الميليشيات بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل «نقد الكتروني» ليس له أي أثر قانوني أو مالي، ونبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني.

من جانب آخر علق عدد من المنظمات الدولية العاملة بالضالع أعمالها وكافة أنشطتها أمس، عقب سلسلة انفجارات استهدفت مقراتها، وأكد مصدر محلي أن المنظمات أبلغت موظفيها من أبناء المحافظة بالتزام بيوتهم حتى إشعار آخر.

مشاهدات يمنية