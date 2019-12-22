وقفة تضامنية مع الحريري في تكريت العكارية

نفذ عدد من أبناء بلدة ​تكريت​، وقفة في ساحة البلدة، تضامنا مع رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، حملوا خلالها علما كبيرا ل"​تيار المستقبل​" وصورة للحريري، ورددوا هتافات الدعم له والتمسك بالميثاقية، معلنين رفضه ل"الاقصاء" ولتكليف الوزير السابق ​حسان دياب​ ب​تأليف الحكومة​.

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