أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ اليوم الأحد في22/12/2019 وفي إطار مبادرة صادرة عن نقابتي المحامين في ​بيروت​ و​الشمال​بالتنسيق مع المديرية العامة ل​قوى الأمن​ الداخلي،وبعد موافقة ​النيابة العامة​ التمييزيةجرى زيارة السجون الموجودة على جميع الأراضي اللبنانيةمن قِبَل /726/ محامياً، على رأسهم نقيب المحامين في بيروت ​ملحم خلف​ ونقيب المحامين في الشمال ​محمد المراد​ ومن أهم أهداف هذه الزيارة تكليف محام لمن ليس بمقدوره توكيل محام، متابعة ملفّات المعونة القضائية، مساعدة كل سجين قضى محكوميته ولا يزال في ​السجن​ لأسباب مجهولة، مساعدة أي سجين لا يزال نزيل السجن لعدم تسديده ما يترتب عليه من غرامات وتم تعبئة استمارات من قبل المحامين،تضمنت الملفات ​العدلية​ والظروف الحياتية للسجين داخل السجن".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: زيارة نقابتا المحامين ببيروت والشمال للسجون على جميع الأراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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