هادي أبو الحسن: فلتكن البداية من اسقاط احتكار الحقائب السيادية

لفت امين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التوالصل الاجتماعي إلى أن "كثيرين يهللون للحكومة المنتظرة ويبشرون بتشكيلة من إختصاصيين مستقلين خارج الطرق التقليدية بعيداً عن ​المحاصصة​ وتلبي مطالب الشعب، عظيمـ فلتكن البداية من إسقاط إحتكار الحقائب المسماة "سيادية والمحجوزة سلفاً لأحزاب ومذاهب معينة إنه الإمتحان الأول ، سنراقب ونرى ولنا بعدها موقف وكلام".

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