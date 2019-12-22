العثور على خيم عسكرية ونفايات إسرائيلية في البحر بين أبو الأسود والصرفند

أفادت معلومات ​صحفية​ بانه "تم العثور على خيم عسكرية و​نفايات​ في البحر، منتشرة بين منطقتي أبو الأسود و​الصرفند​، انتشل غطاسون عينات منها، وسحبوها إلى الشاطئ قرب أوتيل "المونس"، وتبين وجود كتابات عبرية عليها".

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