العثور على خيم عسكرية ونفايات إسرائيلية في البحر بين أبو الأسود والصرفند

أفادت معلومات صحفية بانه "تم العثور على خيم عسكرية ونفايات في البحر، منتشرة بين منطقتي أبو الأسود والصرفند، انتشل غطاسون عينات منها، وسحبوها إلى الشاطئ قرب أوتيل "المونس"، وتبين وجود كتابات عبرية عليها".
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