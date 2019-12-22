السلطات المصرية تفرج عن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان

أعلن عضو ​مجلس النواب​ ب​البرلمان المصري​ ​مصطفى بكري​، ان "السلطات المصرية أفرجت عن رئيس أركان ​الجيش​ السابق ​سامي عنان​، وهو الأن يتواجد في منزله". هذا وكانت ​القوات المسلحة​ المصرية قد أصدرت في كانون الثاني 2018، بيانا اتهمت فيه عنان بأنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بدون موافقة القوات المسلحة.

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