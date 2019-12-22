أشرف غني: أفغانستان لن تحكم بالسلاح

اعلن الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، في كلمة له احتفالاً بفوزه في ​الانتخابات الرئاسية​، ان "بلاده تتجه إلى الوحدة الوطنية، وإن كابول لن تحكم ب​السلاح​، والبلاد تسير في طريق الثقة والوحدة الوطنية"، موجهاً "الشكر للمفوضية المستقلة للانتخابات لتنظيمها عملية الاقتراع"، واصفا نتائج الانتخابات بأنها "انتصار للأمة"، موضحاً انه "حان الوقت لكي يقبل الجميع بقواعد اللعبة".

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