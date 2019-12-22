سانا: ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية على طريق دمشق درعا

ذكرت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا"، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "عناصر ​الأمن الداخلي​ السوري، تمكنوا من ضبط ​سيارة مفخخة​ معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، مشيرةً الى ان "السيارة المفخخة التي تم ضبطها كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين، الأولى سلكية، والثانية لاسلكية عن بعد".

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