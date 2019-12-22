قطع طريق كورنيش المزرعة باتجاه البربير أمام جامع عبد الناصر

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "شبانا قطعوا طريق ​كورنيش المزرعة​ باتجاه ​البربير​، أمام ​جامع عبد الناصر​، وعناصر ​القوى الأمنية​ تمنع سائقي السيارات من الاقتراب".

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