شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يدعو أسامة هيكل وزير الإعلام لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر
وأثنت الهيئة الوطنية للصحافة ، فى بيان لها على الاختيار ،مؤكدة أن هيكل ، سوف يسهم بجهد خلاق فى نهضة الإعلام المصرى، والوصول إلى الأهداف التى تحقق الرسالة الإعلامية.
وقال كرم جبر ، رئيس الوطنية للصحافة إنه بادر على الفوربالاتصال بهيكل وتهنئته وتمنى له التوفيق، موجهاً له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضاءها، فى مرحلة جديدة تتطلب التعاون والتناغم وتضافر الجهود، ومواجهة الحملات الإعلامية الشرسة الموجهة ضد البلاد.
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