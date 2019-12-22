شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يدعو أسامة هيكل وزير الإعلام لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الهيئة الوطنية للصحافة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، متمنية له النجاح والتوفيق فى مهمته .

وأثنت الهيئة الوطنية للصحافة ، فى بيان لها على الاختيار ،مؤكدة أن هيكل ، سوف يسهم بجهد خلاق فى نهضة الإعلام المصرى، والوصول إلى الأهداف التى تحقق الرسالة الإعلامية.

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وقال كرم جبر ، رئيس الوطنية للصحافة إنه بادر على الفوربالاتصال بهيكل وتهنئته وتمنى له التوفيق، موجهاً له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضاءها، فى مرحلة جديدة تتطلب التعاون والتناغم وتضافر الجهود، ومواجهة الحملات الإعلامية الشرسة الموجهة ضد البلاد.