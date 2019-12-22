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وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد اجتماع ساعتين مع سامح شكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي ، مساء اليوم الأحد  ، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس بعد زيارة سريعة للقاهرة استغرقت قرابة الساعتين أجرى خلالها مباحثات مع سامح شكري وزيرالخارجية بمطار القاهرة .

أفادت مصادر بمطار القاهرة الدولى ، ان وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس غادر مطار القاهرة علي متن طائرة خاصة وذلك عقب استقباله في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي لمدة ساعتين عقد خلالها لقاء مع سامح شكرى .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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