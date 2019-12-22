شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد اجتماع ساعتين مع سامح شكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي ، مساء اليوم الأحد ، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس بعد زيارة سريعة للقاهرة استغرقت قرابة الساعتين أجرى خلالها مباحثات مع سامح شكري وزيرالخارجية بمطار القاهرة .
أفادت مصادر بمطار القاهرة الدولى ، ان وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس غادر مطار القاهرة علي متن طائرة خاصة وذلك عقب استقباله في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي لمدة ساعتين عقد خلالها لقاء مع سامح شكرى .
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