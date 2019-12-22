شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لهيكل: اختيارك بالحكومة سيساهم فى إثراء الأداء الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقدم الدكتور عبدالعال التهنئة للوزير هيكل متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدً أن هيكل قيمة برلمانية كبيرة، ورجل متخصص في مجاله، وسيساهم بشكل كبير في إثراء الأداء الإعلامي في الفترة القادمة.

وقال الدكتور علي عبد العال موجها كلامه للوزير هيكل: سنفتقدك في البرلمان لخبرتك، لكن لا شك أن الدولة كسبت كثيراً بضمك إلى صفوف الحكومة.

ومن جانبه، توجه هيكل بالشكر للدكتور علي عبد العال ولجميع أعضاء مجلس النواب، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أهمية رسالة الإعلام في المرحلة القادمة.

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حضر اللقاء المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.