شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان وغدا مناقشة تعديلات التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان على أن تعقد الجلسة غدا.

ومن المنتظر أن يبدا المجلس غدا فى مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون الزراعة العضوية.

وكان المجلس قرر اليوم استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التى دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية وذلك فى جلسة لاحقة، حيث أكد رئيس المجلس على أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة والفسحة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية.

جاء ذلك، بعد أن شهدت الجلسة مناقشة من حيث المبدأ وسط خلافات على مبدأ إقرار القانون من عدمه خلال المرحلة الحالية، فى الوقت الذى يرى آخرون ضرورة إقراراه كونه استحقاق دستورى، موجها الشكر للجنة الإدارة المحلية على ما بذلته من جهود كبيرة لإنجاز هذا القانون برؤى عليمة وفنية واتاحة الفرصة للحوار والنقاش لجميع الأحزاب والقوى والمجتمع المدنى، مؤكدا على أن الاضطلاع على نصوص هذا القانون يؤكد وجود رؤية إيجابية نحو منهج الإدارة المحلية.