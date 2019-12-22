شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يكشف كيف خرق أردوغان القانون الدولى.. ويؤكد: لابد من وقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى لتوجيه رسائل إلى الأطراف الإقليمية فى شرق المتوسط إذ يدعو إلى إمكانية الحوار مع دول المتوسط باستثناء قبرص التى لا يعترف بها وفى نفس الوقت بتحدى المجتمع الدولى ويتجه إلى تبنى خيارات انفرادية فى دعم حكومة الوفاق شكلا اذ أن أهدافه التوسعية تستهدف بالأساس التواجد فى 400 ميل بحرى بالإضافة إلى 12 ميلا بحريا تخصه فقط وفقا لاتفاقية أعالى البحار.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن أردوغان يدعو لعسكرة الإقليم من خلال خياره العسكرى المعلن بدعم حكومة الوفاق لزيادة امد الصراع والتواجد على الأرض فى ليبيا للحصول على إمدادات الغاز إضافة لحجز دور استباقى فى نقل غاز المتوسط إلى أوروبا حيث يسعى فى تحييد روسيا ومغازلة الدول الأوروبية والمؤكد أنه لن يفلت من العقوبات الدولية وخاصة الأوروبية والأمريكية بالأساس إضافة إلى المجتمع الدولى خاصة وأنه بات يهدد الامن والسلام الدولي.

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وتابع الدكتور طارق فهمى: مطلوب مواجهة أردوغان وإرهابه دوليا إذ أنه يقف فى مواجهة القانون الدولى الأمر الذى يتطلب التعامل معه بحذر وقوة القانون الدولى خاصة وأن تبعات تدخله فى سوريا مازال قائما ومسعاه لتهديد الأمن القومى العربى بات واضحًا كما أن مخططه للالتفاف حول العالم العربى بترويج الخيار الإسلامى، كما بدأ فى القمة الإسلامية المصغرة ما يؤكد على ذلك ومسعاه لفرض الهيمنة التركية على الإقليم وتقسيم العالم العربى والاقتراب من ثرواته ومحاولته فرص النموذج التركى الهش والتوسعى على العالم العربى فبعد سوريا ليبيا لكى يكون بالقرب من سواحل المتوسطية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه يجب أن يكون هناك وقفه دولية أمام الممارسات التركية الراهنة والتى سيكون لها تداعيات خطيرة خاصة وأنها تهدد لأمن القومى العربى فى ركائزه.