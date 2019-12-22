شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان يتواصل. الشرطة التركية تداهم 5 مدن وتلقى القبض 15 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن القوات التركية واصلت عملية مداهمات فى 5 مدن تركية، للقبض على 18 أشخاص، بتهمة الانتماء لجماعة جولن وهيكل الدولة الموازي، وذلك بناء على تعليمات من مكتب المدعى العام بأنقرة.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه صدر قرار اعتقال ضد 18 مشتبها بهم، منهم 5 في الخدمة الفعلية، في إطار التحقيقات بالانتماء لجماعة جولن، فى المستشفيات ووزارة الصحة التركية، موضحة أنه صدر قرار اعتقال لـ18، منهم 10 أطباء، 5 في الخدمة الفعلية فى وزارة الصحة ومستشفيات تابعة لها، وذلك فى إطار التحقيقات بخصوص الانتماء لجماعة جولن.

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