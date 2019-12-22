"شكاوى البرلمان" توافق على اقتراح ضم العاملين بالصناديق الخاصة للجهاز الإدارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وانعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ولقطاع التشريع بوزارة العدل، والذين طلبوا إحالة اقتراح ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للجهاز الإدارى للدولة والموازنة العامة، إلى لجنة القوى العاملة لضمه لمشروعات القوانين التى تناقش فى ذات الموضوع، وبناء عليه قررت لجنة الاقتراحات إحالة الاقتراح بقانون للجنة القوى العاملة.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فتحت ملف العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وعمال التشجير، وتناقش مشروعات قوانين لتعديل قانون الخدمة المدنية لضمهم للموازنة العامة للدولة، وطلبت فى اجتماعها الأخير حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحسم هذا الموضوع.
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