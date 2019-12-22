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"اقتراحات البرلمان" تؤجل مناقشة قانونى الباعة الجائلين والمهن التعليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون القانون المقدم من النائب محمد المسعود، بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، وذلك لعدم حضور ممثل الحكومة.

 

كما أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة اقتراح بقانون مقدم من النائب ياسين عبد الصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، بسبب عدم حضور ممثل وزارة التربية والتعليم.

 

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