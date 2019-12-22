شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" تؤجل مناقشة قانونى الباعة الجائلين والمهن التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
كما أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة اقتراح بقانون مقدم من النائب ياسين عبد الصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، بسبب عدم حضور ممثل وزارة التربية والتعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر "اقتراحات البرلمان" تؤجل مناقشة قانونى الباعة الجائلين والمهن التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.