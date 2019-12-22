شكرا لقرائتكم خبر عن "مدبولى " يلتقى فريق الشباب المكلف بمتابعة المشروعات بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء لفريق المتابعة، الذي يضم نخبة من الشباب المتميزين في مختلف التخصصات، تقديره لعمل الشباب، وثمّن ما يبذلونه من جهود، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة للمشروعات المختلفة التي تتم في كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف مدبولي للشباب: أريد منكم متابعة للمشروعات المختلفة التي بدأ تنفيذها، وعليكم النزول إلى المواقع للتأكد من نسب التنفيذ، وكذا تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أجل ذلك سأتواصل بصورة مباشرة معكم لمتابعة المشروعات، والإطلاع على التحديات المختلفة، والعمل على حل المشكلات والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة وحل التشابكات بينها.
وخلال الاجتماع، استعرض كل عضو بفريق العمل المهام المكلف بها والمشروعات التي يتولى متابعتها في المحافظات المختلفة.
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